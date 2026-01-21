Gli stipendi in Italia sono aumentati, secondo l’ultimo rapporto Inps del 18 gennaio 2026, ma hanno perso circa il 10% del loro valore reale a causa dell’inflazione. Nonostante l’incremento delle retribuzioni, il potere d’acquisto dei lavoratori si riduce, evidenziando come l’aumento dei salari non abbia compensato completamente l’aumento dei costi di vita. Un dato che sottolinea l’importanza di analizzare attentamente le dinamiche economiche attuali.

Gli stipendi salgono in Italia, ma non abbastanza rispetto all’ aumento del costo della vita. È questo quello che emerge dall’ultimo rapporto Inps, presentato il 18 gennaio 2026. Analizzando l’andamento delle retribuzioni tra il 2019 e il 2024, lo studio conferma infatti che, nonostante si siano alzate negli ultimi anni, il potere d’acquisto reale dei lavoratori (sia pubblici che privati) continua a non tenere il passo con l’inflazione. Retribuzioni in crescita ma l’inflazione corre più veloce. Secondo l’Inps, le retribuzioni nominali sono effettivamente aumentate negli ultimi anni. In particolare: i dipendenti privati (esclusi i lavoratori domestici) hanno registrato un incremento del 14,7%;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stipendi in aumento, ma hanno perso quasi il 10% del valore reale: è colpa dell’inflazione

Leggi anche: Tassi in aumento per colpa dell’inflazione? La prossima mossa della Bce

Capodanno, aumenta la spesa per il cenone ma la colpa è tutta dell’inflazionePer il Capodanno, gli italiani prevedono di spendere circa 2,5 miliardi di euro per il cenone, con un aumento di 200 milioni rispetto all’anno precedente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Stipendi, l’aumento dei salari non recupera l’inflazione: i dati; Salari in Italia, aumenti insufficienti: stipendi crescono ma il potere d’acquisto cala ancora. Rapporto Inps e allarme Panetta; Stipendi scuola, al via da domani il pagamento di arretrati e aumenti contrattuali: Anief lancia l’allarme sui cedolini con importi sbagliati e spiega come fare i controlli; Lavoro, Marche: più occupati tra gli over 50, per i giovani stipendi da fame.

Stipendi in aumento, ma hanno perso quasi il 10% del valore reale: è colpa dell’inflazioneL’Inps conferma: tra 2019 e 2024 stipendi su del 14,7%, ma l’inflazione oltre il 17% taglia il potere d’acquisto. Restano forti disparità ... quifinanza.it

Stipendi statali in aumento, ecco di quanto e chi ottiene di più direttamente in busta pagaLo stipendio degli statali a gennaio 2026 registra un incremento rispetto all’anno precedente, con effetti visibili direttamente nel cedolino NoiPA. Gli ... thesocialpost.it

L'Italia affronta una crisi senza precedenti: stipendi tra i più bassi d'Europa, fughe all'estero in aumento e 20mila professionisti stranieri "non certificati". La qualità dell'assistenza negli ospedali è a un punto di rottura. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sta a - facebook.com facebook