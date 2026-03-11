Il film Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, è in onda su Italia 1 mercoledì 11 marzo 2026. La narrazione segue le vicende di un giovane cantante pugliese che, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata Angela per la mancanza di un impiego stabile, si trasferisce a Milano alla ricerca di successo nel mondo della musica. La storia vede il protagonista, descritto come un muratore di giorno e aspirante cantante neomelodico nel fine settimana, caricare le sue canzoni su un pullman per raggiungere il Nord Italia. Il trasferimento non è solo geografico ma rappresenta una rottura con le radici del Sud, simboleggiate dalla madre Pina Albanese, interpretata da Anna Ferruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cado dalle nubi: Zalone parte per Milano alla ricerca

Articoli correlati

Cado dalle nubi, in quali location è stato girato il film di Checco ZaloneScopriamo in quali luoghi è stata ambientata la prima fatica cinematografica del comico pugliese diretta da Gennaro Nunziante, il primo di una serie...

Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Italia 1Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone su Italia 1 Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in...

Cado Dalle Nubi - Checco Zalone arriva a MILANO

Aggiornamenti e notizie su Cado dalle nubi Zalone parte per Milano...

Temi più discussi: Cado dalle nubi; Il film commedia stasera in TV: Cado dalle nubi mercoledì 11 marzo 2026; Checco Zalone, tutti i film in ordine di budget: dal meno costoso al più caro; I film di Checco Zalone classificati per budget: dal meno costoso al più grande.

Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Italia 1Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone in onda stasera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 ... tpi.it

Stasera in TV, Cado dalle nubi: da comico sconosciuto a star del cinema, il debutto che nessuno si aspettavaCado dalle nubi incassò 14 milioni nel 2009. La storia vera e autobiografica dell'esordio di Checco Zalone, da sconosciuto a fenomeno del cinema italiano. badtaste.it

C’è chi la sa a memoria e chi mente #CadoDalleNubi, in prima serata su #Italia1! - facebook.com facebook