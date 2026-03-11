Cado dalle nubi in quali location è stato girato il film di Checco Zalone

La prima pellicola di Checco Zalone è stata girata in diverse location italiane, tra cui alcune città e zone rurali. Le riprese si sono svolte in ambienti urbani e campestri, sfruttando paesaggi e strutture di varia natura. La produzione ha coinvolto più di un luogo, contribuendo alla realizzazione del film con scene ambientate in diverse parti del paese.

Scopriamo in quali luoghi è stata ambientata la prima fatica cinematografica del comico pugliese diretta da Gennaro Nunziante, il primo di una serie di successi che continua ancora oggi Reduce dal clamoroso successo al box-office di Buen Camino, questa sera su Italia 1 andrà in onda Cado dalle nubi, prima fatica cinematografica di Checco Zalone diretta dall'inseparabile Gennaro Nunziante. La pellicola, praticamente semi-autobiografica, narra le peripezie di Checco per diventare una celebrità della musica ed è ambientata in diverse location care al suo autore. I luoghi delle riprese, dalla Puglia a Milano Cado dalle nubi inizia nel cuore della Puglia, più precisamente a Polignano a Mare, che rappresenta il paese natale di Checco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cado dalle nubi, in quali location è stato girato il film di Checco Zalone Articoli correlati Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Italia 1Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone su Italia 1 Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in... Dove è stato girato La grazia, le location del nuovo film di Paolo SorrentinoEsce oggi al cinema l’ultimo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, le riprese si sono concentrate a Torino e Roma, tra palazzi... Cado Dalle Nubi - Angela lascia Checco Zalone Contenuti e approfondimenti su Checco Zalone Temi più discussi: Cado dalle nubi; Il film commedia stasera in TV: Cado dalle nubi mercoledì 11 marzo 2026; I film di Checco Zalone classificati per budget: dal meno costoso al più grande; Checco Zalone: la maratona dei film del comico pugliese arriva in prima serata Mediaset a partire da oggi. In attesa di Buen camino, Checco Zalone torna in tv con una maratona dei suoi cultMentre il pubblico freve per vedere in tv l'astronomico successo al botteghino, Buen Camino, Canale 5 ci prepara ad un viaggio tra due suoi grandi successi. libero.it Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Italia 1Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone in onda stasera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 ... tpi.it Le migliori frasi di Checco Zalone.. . Il discorso da leader di Zalone - facebook.com facebook Bif&st 2026, tra i premiati sul palco Checco Zalone e Tornatore. Ecco i film e gli ospiti della 17esima edizione x.com