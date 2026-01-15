Dove è stato girato La grazia le location del nuovo film di Paolo Sorrentino

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Esce oggi al cinema l’ultimo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, le riprese si sono concentrate a Torino e Roma, tra palazzi storici e scorci iconici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: C’è ancora domani di Paola Cortellesi: dove è stato girato? Le location romane del film in onda stasera su Rai 1

Leggi anche: La Grazia: il trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino è un ritorno alle origini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.