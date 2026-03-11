Cabaret e magia anni ' 30 | Madame Pistachefa tappa al Goldoni di Corinaldo

Domenica prossima alle 17, il Teatro Goldoni di Corinaldo ospiterà lo spettacolo Grand Cabaret de Madame Pistache, un evento che porterà il pubblico indietro nel tempo, agli anni '30, con atmosfere di cabaret e magia. L’appuntamento trasformerà il teatro in un locale parigino dell’epoca, offrendo uno spettacolo che combina performance di magia e numeri di cabaret.

Corinaldo (Ancona), 11 marzo 2026 - Domenica prossima (ore 17), il Teatro Goldoni di Corinaldo si trasformerà in un raffinato locale della Parigi anni ’30 per ospitare lo spettacolo dal titolo Grand Cabaret de Madame Pistache. L’evento si inserisce all'interno della prestigiosa quarantaduesima stagione di Teatro Ragazzi, una rassegna storica curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata (Tgtp) in stretta collaborazione con il Comune di Corinaldo e con il prezioso sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Lo spettacolo, scritto e interpretato dalla talentuosa Marta Pistocchi sotto la sapiente regia di Claudio Cremonesi, è un vero e proprio one-woman-show che fonde musica, teatro e una travolgente vena comica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

