Madame Tour Estate 2026 tappa al Flowers Festival | aperte le prevendite

Madame, cantante molto popolare, ha deciso di partecipare al Flowers Festival 2026 a causa della crescente richiesta dei fan. La sua presenza attirerà sicuramente molte persone, considerando che è tra le artiste più seguite del momento. Le prevendite sono già aperte e i biglietti si stanno vendendo rapidamente, soprattutto tra i giovani appassionati di musica.

Il cartellone della XI edizione del Flowers Festival continua a farsi più ricco e ambizioso. L'ultimo annuncio conferma l'arrivo di una delle artiste più iconiche e dirompenti della nuova scena musicale italiana: Madame. La cantautrice vicentina farà tappa nel prestigioso cortile della Lavanderia a Vapore di Collegno (TO) la sera di lunedì 6 luglio, nell'ambito del suo Madame Tour Estate 2026. Madame (classe 2002) non è solo una rapper e non è solo una cantante pop; è un "atto di rottura" che persiste sin dal suo esordio fulminante nel 2018 con Sciccherie. La sua cifra stilistica è ormai inconfondibile: una metrica sperimentale, flow che catturano l'orecchio e una scrittura capace di mescolare, con una naturalezza disarmante, la poesia di strada alla letteratura più colta.