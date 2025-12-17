Cabaret Yiddish con Moni Ovadia al Teatro Goldoni
Il Teatro Goldoni di Bagnacavallo si anima domenica 21 dicembre con “Cabaret Yiddish”, uno spettacolo di e con Moni Ovadia. Un viaggio tra musica, parole e tradizioni che celebra la cultura yiddish, inserito nel suggestivo calendario di “Bagnacavallo d’inverno”. Un’occasione unica per immergersi in un mondo ricco di storia e emozioni, tra risate e riflessioni.
Domenica 21 dicembre il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita “Cabaret Yiddish”, spettacolo di e con Moni Ovadia inserito nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno”. Lo spettacolo è un viaggio nella lingua, nella musica e nella cultura yiddish, quell’universo nato dall’incontro tra tedesco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Moni Ovadia: “Proposta di Meloni sullo Stato di Palestina? Non mi convince, bisogna riconoscerlo senza se e senza ma”
Leggi anche: Teatro Goldoni, sabato 27 settembre il concerto della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Nuovo spettacolo di Moni Ovadia: al Goldoni arriva “Cabaret Yiddish”; Faenza, controlli della Polizia a persone e ad attività commerciali; Incidenti mortali in regione, aumentano a Ravenna, più 10 rispetto al 2024.
Nuovo spettacolo di Moni Ovadia: al Goldoni arriva “Cabaret Yiddish” - Attraversa memorie, luoghi e sentimenti universali, parlando di sradicamento, identità, fragilità e resistenza culturale ... ravennaedintorni.it
La cultura yiddish secondo Ovadia - Il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita domenica alle 21 “Cabaret Yiddish”, spettacolo di e con Moni Ovadia in collaborazione con Corvino Produzioni, inserito nel calendario di “Bagnacavallo d’invern ... msn.com
Moni Ovadia e il suo “Cabaret Yiddish” al Teatro Nuovo - Moni Ovadia è in scena al Teatro Nuovo con “Cabaret Yiddish” lo spettacolo che insieme a “Oylem Goylem” lo ha reso famoso in Italia e all’estero e ha diffuso la conoscenza della cultura Yiddish e ... fanpage.it
Moni Ovadia - Cabaret Yiddish Radio Capodistria
Bagnacavallo, Moni Ovadia con «Cabaret Yiddish» il 21 dicembre al Goldoni - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.