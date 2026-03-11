BYD verso la F1 | 600 milioni per il debutto nel 2026

Il colosso cinese BYD sta considerando di entrare ufficialmente in Formula 1 nel 2026, investendo circa 600 milioni di euro per il debutto. La decisione arriva in risposta al nuovo regolamento che mette in risalto le tecnologie elettriche, aprendo così una possibile svolta nel mondo delle corse. La società ha avviato i primi passi per inserirsi nel campionato più prestigioso del motorsport.

Il colosso cinese BYD sta valutando un ingresso storico nella Formula 1, sfruttando il nuovo regolamento del 2026 che valorizza la componente elettrica. L’azienda, già leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, esamina sia l’acquisizione di una squadra esistente sia la creazione di un nuovo team da zero. Questa mossa strategica si inserisce in un contesto di crescita finanziaria impressionante, con ricavi che nel 2024 hanno superato i 777 miliardi di yuan e un utile netto in forte espansione. Il costo d’ingresso stimato per il primo anno si aggira intorno ai 600 milioni di dollari, cifra che include la quota anti-diluzione e gli investimenti infrastrutturali necessari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

