BYD e la F1 | 500 milioni per lo sbarco?

La multinazionale cinese BYD sta considerando seriamente un investimento nel mondo della Formula 1, con proposte che vanno dalla costituzione di una propria scuderia alla possibilità di acquisire una squadra già affermata. La decisione ancora non è stata presa, ma le discussioni sono in corso e l’azienda sta analizzando vari scenari. La cifra stimata per questo impegno si aggira intorno ai 500 milioni di euro.

La gigante cinese BYD sta valutando con serietà l'ingresso nella Formula 1, esplorando opzioni che spaziano dalla creazione di una scuderia autonoma all'acquisizione di team esistenti. Questa mossa strategica, analizzata da fonti interne anonime, mira a potenziare la visibilità globale del marchio nel settore delle competizioni ad alte prestazioni. L'azienda, già leader mondiale nella vendita di veicoli elettrici avendo superato Tesla l'anno scorso, non ha ancora preso una decisione definitiva sulla partecipazione alle gare. I costi stimati per lo sviluppo e l'iscrizione di una vettura F1 possono raggiungere i 500 milioni di dollari per stagione, una cifra che rappresenta un ostacolo finanziario significativo.