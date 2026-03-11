Busto Arsizio | esperti rispondono su salute renale

Domani sera alle 18, nell’Aula Suor Bianca del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, si svolgerà un incontro pubblico dedicato alla salute dei reni. Esperti del settore saranno presenti per rispondere alle domande dei cittadini e fornire informazioni sulla cura e prevenzione delle patologie renali. L’evento mira a coinvolgere la comunità e diffondere conoscenze specifiche sulla salute renale.

Un incontro pubblico sulla salute renale si terrà domani, giovedì 12 marzo, alle 18 nell'Aula Suor Bianca del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio. L'iniziativa, intitolata Salute renale per tutti: vicini alle persone, attenti al pianeta, è aperta a pazienti, familiari e caregiver senza alcun costo di partecipazione. L'evento vede la collaborazione tra l'ASST Valle Olona, la Società Italiana di Nefrologia e la Fondazione Italiana del Rene. La dottoressa Maria Rosa Caruso, direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, coordina l'appuntamento che mira a fornire risposte chiare su prevenzione, cure disponibili e stili di vita corretti per proteggere i reni.