Busto Arsizio edicolante costretto a dormire tra scaffali e matite | È la nostra difesa contro i ladri

A Busto Arsizio, un edicolante si è trovato costretto a dormire tra scaffali e matite della sua attività, dichiarando che questa scelta serve a proteggere il negozio dai furti. L’uomo, titolare dell’edicola-cartoleria ‘Dire Fare Giocare’, ha deciso di vivere nel suo negozio, lasciando la propria abitazione per vigilare direttamente contro i tentativi di furto. La situazione è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche.

Busto Arsizio (Varese), 11 marzo 2026 – Armando De Luca, titolare dell' edicola-cartoleria 'Dire Fare Giocare', ormai non dorme più a casa. Da settimane le notti le passa tra i suoi scaffali, tra quotidiani, penne, giocattoli e colori, vigilando su ciò che resta della sua attività, dopo che i ladri l'hanno presa di mira ripetutamente in un arco di pochi giorni. Tre assalti, tutti nell'arco di venti giorni, hanno trasformato la sua routine in un vero e proprio incubo. Le immagini registrate dalle telecamere mostrano due giovani incappucciati, armati di piede di porco, decisi a forzare la porta d'ingresso. Nonostante l'allarme scattato e la videosorveglianza, la loro determinazione è stata tale da lasciare De Luca e la sua famiglia sconvolti, costringendoli a misure straordinarie per proteggere il negozio.