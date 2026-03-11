Il 12 febbraio 2026 una trasmissione dedicata al mondo degli affari si concentrerà su temi legati all’Iran, all’Ucraina e al referendum sulla giustizia. La puntata affronterà le questioni più rilevanti e le implicazioni di questi eventi nel contesto economico globale. Nessun approfondimento sulle cause o sui motivi dietro ai fatti, solo un’analisi dei fatti stessi.

La trasmissione dedicata al mondo degli affari, programmata per il 12 febbraio 2026, si prepara a esplorare le dinamiche economiche attuali. Le notizie più recenti del 10 marzo indicano un contesto internazionale complesso, dove gli Stati Uniti propongono un nuovo round di negoziati tra Mosca e Kiev, mentre l’OMS segnala rischi legati alla pioggia nera in Iran. In Italia, l’attenzione si sposta sul referendum giustizia, con Nordio che analizza la posizione di Bertolozzi, e sulla reazione della Presidente Mattarella contro qualsiasi regressione verso l’autoritarismo. Il palinsesto televisivo riflette queste priorità: dalla cronaca locale, come il ritrovamento del giaccone di Elena nel Foggiano, fino alle implicazioni globali della guerra in Iran e la continuità del regime sotto una nuova guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

