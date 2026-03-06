Meloni stretta tra Iran e referendum sulla giustizia | chi l’ha vista?

Giorgia Meloni si trova in un momento cruciale, con scelte importanti da prendere riguardo alla sua presenza pubblica. La situazione politica internazionale coinvolge l’attacco di Israele e degli Stati Uniti all’Iran, influenzando anche il panorama interno. La premier deve valutare come rispondere a queste tensioni e alle recenti questioni sul referendum sulla giustizia, in un quadro di pressione crescente.

La premier da un lato paga la special relationship con Trump, dall’altro il 22 e 23 marzo vuole evitare di fare la fine di Renzi. E così ha scelto per la strategia dell’assenza. Ma la sua mancanza comincia a pesare. Per Giorgia Meloni è arrivato il momento delle decisioni più o meno irrevocabili: esserci. L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran è il battito d’ali che scatena un tornado politico anche in Italia. La presidente del Consiglio ha accuratamente evitato di presentarsi in Parlamento e giovedì ha mandato in Aula i due ministri titolari di Esteri e Difesa a spiegare quello che abbiamo capito bene da prima che ce lo dicessero Crosetto&Tajani: Donald Trump fa quello che vuole senza condividere informazioni e obiettivi con nessuno (sempre che l’obiettivo effettivamente ci sia, il che non è detto). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Perché votare sì o no al referendum sulla giustizia. I due punti di vista sulla separazione delle carriereRoma, 27 gennaio 2026 – Si voterà il 22 e 23 marzo (sebbene la data della consultazione è al centro di un contenzioso che è approdato davanti al Tar...

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

