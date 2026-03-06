Come la guerra in Iran può influenzare il voto del referendum sulla giustizia

La guerra in Iran è al centro delle notizie dei giornali e dei telegiornali, che dedicano ampio spazio ai dettagli e agli sviluppi della situazione. Le copertine dei quotidiani affiché mostrano immagini e titoli che evidenziano la rilevanza dell'evento. I servizi televisivi trasmettono aggiornamenti continui, mantenendo alta l’attenzione pubblica su questa crisi. Il dibattito pubblico si concentra sui possibili effetti che questa escalation potrebbe avere sul voto referendario.

È su tutte le prime pagine dei giornali e i notiziari televisivi gli dedicano ore e ore di approfondimenti. La guerra in Iran scoppiata dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele ha completamente monopolizzato il dibattito pubblico. E a rimetterci è la campagna per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo. La questione è semplice: gli ultimi sondaggi dicono che se l'affluenza cresce, a beneficiarne è il fronte del Sì, se scende invece aiuta il fronte del No. Ma affinché cresca, servirebbe quantomeno parlarne. E in questo momento di forti tensioni geopolitiche, la giustizia passa in secondo piano. “Referendum e Iran rimangono due sfere separate, ma se la guerra dovesse avere una interferenza con il voto sarebbe sicuramente a favore del No”, dice al Foglio Giovanni Diamanti, analista e sondaggista di YouTrend. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Referendum sulla giustizia, perché la data del voto può slittareIl Tar del Lazio dovrà esprimersi sul ricorso presentato dal comitato per il no contro la delibera del governo che ha stabilito per i prossimi 22 e...

Referendum, cambia il quesito sulla giustizia: la Cassazione dà ragione ai giuristi della raccolta firme. Si riapre la partita sulla data del voto?Cambia il quesito sul referendum sulla giustizia su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi il prossimo 22 e 23 marzo.

