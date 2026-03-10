Un bus di linea nel centro di una cittadina del Canton di Friburgo, in Svizzera, è stato coinvolto in un incendio che ha provocato sei morti e cinque feriti. Un passeggero si è dato fuoco all’interno del veicolo, secondo quanto riferito. Sul posto sono intervenute le forze di soccorso e le autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un autobus di linea è andato a fuoco nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo, causando diversi morti e feriti. Il primo bilancio fornito dalla polizia è di 6 morti e 5 feriti, tra cui un soccorritore. A riportare la notizia dell'incidente avvenuto poco dopo le 18.30 di oggi martedì 10 marzo è stata l'agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté. Alla base della tragedia il gesto di un folle: un passeggero a bordo del mezzo che si è dato fuoco. Un portavoce della polizia cantonale ha dichiarato all'agenzia che è ancora troppo presto per determinare cosa ha mosso la mano del piromane; poco dopo proprio la polizia ha specificato il numero dei morti e dei feriti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Svizzera, in fiamme bus di linea: 6 morti e 5 feriti. «Un passeggero si è dato fuoco» Video

