Flotta dei bus sempre più elettrica In servizio altri quattordici mezzi | La rivoluzione ecologica è realtà
La transizione verso un trasporto pubblico più sostenibile accelera con l’arrivo di 14 nuovi bus elettrici di Star Mobility, presentati ieri in piazza della Vittoria. Questi mezzi rappresentano un passo importante verso un futuro più ecologico, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita in città. La rivoluzione green nel capoluogo è ormai una realtà concreta, segnando un progresso significativo nel rispetto dell’ambiente e nella mobilità urbana.
Presentati alla cittadinanza, ieri mattina in piazza della Vittoria, 14 nuovi bus elettrici della società Star Mobility destinati a sostituire quelli diesel e a rendere così quasi full electric la dotazione dei mezzi di trasporto pubblico che si muove nel capoluogo. I 14 mezzi rappresentano il secondo blocco di mezzi green in arrivo a Lodi, all’interno di una fornitura complessiva di 19 autobus elettrici finanziati dal Pnrr, grazie alla collaborazione con Comune di Lodi e Agenzia del Trasporto pubblico locale di MI-PV-LO-MB. Nel progetto complessivo, da circa 10,5 milioni di euro, è compresa anche la realizzazione della stazione di ricarica che sorgerà a Lodi in località Cascina Polledra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
