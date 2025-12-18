Flotta dei bus sempre più elettrica In servizio altri quattordici mezzi | La rivoluzione ecologica è realtà

La transizione verso un trasporto pubblico più sostenibile accelera con l’arrivo di 14 nuovi bus elettrici di Star Mobility, presentati ieri in piazza della Vittoria. Questi mezzi rappresentano un passo importante verso un futuro più ecologico, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita in città. La rivoluzione green nel capoluogo è ormai una realtà concreta, segnando un progresso significativo nel rispetto dell’ambiente e nella mobilità urbana.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.