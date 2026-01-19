Non solo trend e TikTok | ecco un' iniziativa da non perdere
Chupito, nato a Milano tre anni fa dall’idea di giovani imprenditori, si prepara ad approdare a Napoli. L’iniziativa si rivolge alle botteghe storiche e alle attività più autentiche della città, valorizzando il patrimonio locale. Un’opportunità per promuovere tradizioni e realtà che contribuiscono a mantenere vivo il carattere unico di Napoli, offrendo un elemento di collegamento tra passato e presente.
Chupito, fondata tre anni fa a Milano dall’intuizione di giovani imprenditori lombardi e campani, annuncia il suo arrivo a Napoli con un’iniziativa dedicata alle botteghe storiche e alle attività che rappresentano l’anima più autentica della città. Un contributo concreto in occasione dei 2.500.🔗 Leggi su Napolitoday.it
