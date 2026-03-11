Buon onomastico Costantino 11 marzo immagini di auguri da condividere

Oggi, 11 marzo, si celebra la ricorrenza di San Costantino, re e martire noto per aver adottato il cristianesimo e aver firmato l’editto di Milano, che garantiva la libertà di culto. In questa giornata vengono condivise immagini e auguri in suo onore, riconosciuto come figura storica e religiosa. La festa si concentra sull’attenzione verso questa figura e il suo ruolo nella storia.

Si festeggia oggi, 11 marzo, San Costantino re e martire che si convertì al cristianesimo e sanc ì la libertà di culto con la promulgazione dell’editto di Milano. Una svolta rivoluzionaria dopo anni di persecuzioni e massacri. Per molti è il 13° apostolo con la chiesa greca che, a differenza di quella latina, riserva un ruolo di primissimo piano a Costantino il grande. La libertà di culto con l’editto di Milano di Costantino il grande. Viene venerato come un santo pur non essendo presente nel Martirologio romano, il catalogo ufficiale dei Santi riconosciuti dalla chiesa cattolica. Il suo culto è invece riconosciuto dalla chiesa ortodossa e dalle chiese orientali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Costantino 11 marzo, immagini di auguri da condividere Articoli correlati Buon onomastico Elvira oggi 27 gennaio: immagini di auguri da condividereIl 27 gennaio si festeggia Sant'Elvira martire ma l'origine e le vicende della donna sono molto controverse. Leggi anche: Buon onomastico Agata oggi 5 febbraio: video e immagini di auguri da condividere