Buon onomastico Agata oggi 5 febbraio | video e immagini di auguri da condividere

Oggi a Catania si celebra Sant’Agata, patrona della città. In molti condividono video e immagini di auguri sui social, ricordando la figura della martire e vergine venerata nel quartiere San Giovanni Galermo. La giornata si anima di festeggiamenti e tradizioni che coinvolgono tutto il territorio.

Si festeggia oggi, 5 febbraio, Sant’ Agata. Originaria del quartiere San Giovanni Galermo di Catania, viene venerata come vergine e martire. La giovane, secondo la tradizione cattolica, è vissuta durante il pro consolato di Quinziano, nel terzo secolo. Venerata come Santa protettrice di Gallipoli e Catania. Le celebrazioni in suo onore nel capoluogo di provincia siciliano hanno fatto il giro del mondo fino a diventare la terza festa religiosa più importante del globo. Sant’Agata, patrona di Catania e invocata dalle donne affette da patologie al seno. In Argentina è patrona dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Agata oggi 5 febbraio: video e immagini di auguri da condividere Approfondimenti su Sant Agata 5 Febbraio Buon onomastico Margherita oggi: video, gif e immagini di auguri da condividere Buon onomastico Ciro oggi 31 gennaio: video e immagini di auguri da condividere #San-Ciro- Alessandria || Oggi 31 gennaio si celebra San Ciro d’ Alessandria, il santo patrono di molte città italiane e dei medici. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sant Agata 5 Febbraio Auguri Martina, buon onomastico/ Frasi e immagini da inviare oggi, 30 gennaio 2026Auguri Marina, buon onomastico: frasi e immagini da inviare oggi, 30 gennaio, anche per celebrare la compatrona di Roma ... ilsussidiario.net AUGURI SANT’ANNA, OGGI 26 LUGLIO 2025/ Tante frasi per un buon onomastico: Una giornata speciale…Tra i santi più sentiti e celebrati dalla tradizione cattolica, sicuramente Sant’Anna occupa un posto in primissimo piano con l’onomastico che si celebra ogni anno proprio nella giornata di oggi – ... ilsussidiario.net Buon onomastico al mio papà artista, che dipinge la vita con i versi e ha fatto della sensibilità una forza. Grazie per la bellezza che semini, ogni giorno. Auguroni Biagio Chianese facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.