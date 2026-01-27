Oggi, 27 gennaio, si celebra Sant’Elvira, martire il cui ricordo viene condiviso con immagini di auguri. Questa giornata rappresenta un’occasione per ricordare la figura di Elvira, anche se le sue origini e vicende sono avvolte da controversie. In questo contesto, si può esprimere i propri auguri con messaggi e immagini adeguate, rispettando la sobrietà e la tradizione.

Il 27 gennaio si festeggia Sant’Elivira martire ma l’origine e le vicende della donna sono molto controverse. Va ricordato che la chiesa cattolica celebra anche Sant’Elvira, badessa di Ohren il 16 luglio, la beata Elvira Morgas Cantarero il 15 agosto e la beata Elvira della Natività di Nostra Signora Torrentallé Paraire il 19 agosto. Le poche notizie relative alla martire sono riportate dagli “Acta Sanctorum” (“Atti dei Santi”), un libro antico della chiesa cattolica. Venerata nella chiesa i San Pedro de les Puelles a Barcellona, in Spagna, dove sul retro di una stampa viene raccontato che Elvira fu vittima del paganesimo e fu “sacrificata nella Germania austriaca”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Elvira oggi 27 gennaio: immagini di auguri da condividere

