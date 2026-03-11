Bufera per Meloni al Parenti Andree Ruth Shammah | Nessun rifiuto a chi vuole dibattere di giustizia

Una polemica è scoppiata dopo che il Teatro Franco Parenti ha annunciato un evento con Giorgia Meloni, organizzato da Andree Ruth Shammah, per sostenere il ‘sì’ al referendum di FdI. La decisione di ospitare la leader politica ha suscitato reazioni contrastanti, mentre l'organizzatrice ha dichiarato di non aver rifiutato nessuno a discutere di giustizia. L'appuntamento è previsto per giovedì 12 marzo.

È bufera sulla decisione di Andree Ruth Shammah di ospitare al Teatro Franco Parenti, giovedì 12 marzo, la campagna per il 'si' al referendum di FdI con Giorgia Meloni. Sono tanti i follower della direttrice che hanno commentato su Facebook con sdegno la decisione.