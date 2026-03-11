BROXO svela il nuovo restyling del brand valorizzando oltre cento anni di competenza nel sale per il trattamento dell’acqua

BROXO, marchio europeo specializzato in sale di alta qualità per il trattamento dell’acqua, presenta un nuovo restyling del brand. L’azienda, attiva da oltre cento anni nel settore, ha deciso di aggiornare la propria immagine mantenendo il focus sulla qualità e sull’affidabilità dei propri prodotti. La rinnovata identità mira a rafforzare la presenza sul mercato e a consolidare il ruolo di riferimento nel settore.

BROXO, uno dei principali marchi europei nel sale di alta qualità per il trattamento dell'acqua, annuncia un importante rinnovamento del brand, riaffermando il proprio ruolo di partner affidabile nelle applicazioni di addolcimento dell'acqua da quasi un secolo. Amersfoort – BROXO fa parte di Hengelo Salt Specialties e Mariager Salt Specialties, aziende appartenenti al Groupe Salins, con sede a Clichy, in Francia. Forte di oltre 100 anni di esperienza, BROXO ha costruito una solida reputazione nella fornitura di sale sottovuoto di alta qualità, utilizzato nei sistemi professionali di trattamento dell'acqua in tutta Europa. Il sale BROXO è prodotto a partire da sale sottovuoto ad altissima purezza, estratto da cavità saline sotterranee nei Paesi Bassi e in Danimarca.