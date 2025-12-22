Saranno le musiche di A. Adam, W.A. Mozart, W. Gomez, A.L. Webber, C. Saint-Saens, E. Morricone, G. Holst, J. Rutter e J.L. Bach ad unire in un unico repertorio le voci di oltre cento coristi nella seconda edizione di “Incoronati, cantare in grande” per il Concerto che si terrà sabato 27 dicembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Il Natale di Nonantola nel segno del "Christmas Choral Event”, torna l'evento con oltre cento coristi

Leggi anche: A San Mercuriale arriva il concerto di Natale con i giovani musicisti e oltre 100 coristi

Leggi anche: Il Natale corre nel Parco di Monza: successo per la GEZE Monza Christmas Run con oltre 1.800 partecipanti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Natale di Nonantola nel segno del "Christmas Choral Event”, torna l'evento con oltre cento coristi - Bach ad unire in un unico repertorio le voci di oltre cento coristi nella se ... modenatoday.it