Il Natale di Nonantola nel segno del Christmas Choral Event torna l' evento con oltre cento coristi
Saranno le musiche di A. Adam, W.A. Mozart, W. Gomez, A.L. Webber, C. Saint-Saens, E. Morricone, G. Holst, J. Rutter e J.L. Bach ad unire in un unico repertorio le voci di oltre cento coristi nella seconda edizione di “Incoronati, cantare in grande” per il Concerto che si terrà sabato 27 dicembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Il Natale di Nonantola nel segno del "Christmas Choral Event", torna l'evento con oltre cento coristi
