Presepi da 1500 euro gadget e giocattoli non a norma | maxi sequestro e multe per 20mila euro

17 dic 2025

Un blitz dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia ha portato al sequestro di presepi da 1500 euro, gadget e giocattoli non conformi alle normative. L’operazione, volta a tutelare i consumatori e garantire la legalità, ha coinvolto quattro esercizi commerciali, con sanzioni per un totale di 20mila euro.

Immagine generica

Blitz dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia. L’ufficio antifrode ha sequestrato prodotti e materiali privi di certificazione in quattro esercizi della provincia nell’ambito delle attività a tutela dei consumatori e del rispetto della legalità nei traffici commerciali dei prodotti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

