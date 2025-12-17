Presepi da 1500 euro gadget e giocattoli non a norma | maxi sequestro e multe per 20mila euro

Un blitz dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia ha portato al sequestro di presepi da 1500 euro, gadget e giocattoli non conformi alle normative. L’operazione, volta a tutelare i consumatori e garantire la legalità, ha coinvolto quattro esercizi commerciali, con sanzioni per un totale di 20mila euro.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.