Presepi da 1500 euro gadget e giocattoli non a norma | maxi sequestro e multe per 20mila euro
Un blitz dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia ha portato al sequestro di presepi da 1500 euro, gadget e giocattoli non conformi alle normative. L’operazione, volta a tutelare i consumatori e garantire la legalità, ha coinvolto quattro esercizi commerciali, con sanzioni per un totale di 20mila euro.
Blitz dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia. L’ufficio antifrode ha sequestrato prodotti e materiali privi di certificazione in quattro esercizi della provincia nell’ambito delle attività a tutela dei consumatori e del rispetto della legalità nei traffici commerciali dei prodotti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
