Truffa da un milione di euro denunciata la titolare di un allevamento | rifiuti pericolosi nei campi

Una donna che gestisce un allevamento nella Bergamasca è stata denunciata per aver ottenuto più di un milione di euro di fondi europei con modalità illecite. Nella stessa operazione, sono stati scoperti rifiuti pericolosi abbandonati nei campi della zona. L’indagine ha portato alla luce queste irregolarità, collegandole all’attività dell’allevatrice. La questione riguarda anche la gestione dei rifiuti e l’uso dei fondi pubblici.

