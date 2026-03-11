Una società agricola di Brignano Gera d'Adda è stata denunciata per aver depositato rifiuti pericolosi sotto le coltivazioni. Inoltre, si indaga su un’ipotesi di indebita ottenuta di fondi europei. Le autorità hanno avviato verifiche sulle attività e sui finanziamenti percepiti dall’impresa. La donna coinvolta è stata formalmente accusata di comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti e ai fondi pubblici.

Bergamo, 11 marzo 2026 – Una società agricola di Brignano Gera d'Adda, nelle Bergamasca, dedita anche all'allevamento di suini, è finita nel mirino della Guardia di Finanza di Treviglio e la sua legale rappresentate è stata denunciata per reati in materia di spesa pubblica e violazioni ambientali. Stando alle indagini, le Fiamme Gialle hanno scoperto che la società ha dapprima ottenuto e quindi illecitamente impiegato contributi a fondo perduto per oltre un milione di euro. Contestato anche l’abbandono e deposito incontrollati di rifiuti pericolosi nel sottosuolo. Un milione di euro La rilevante somma di denaro – un milione di euro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, rifiuti pericolosi sotto le coltivazioni e fondi europei ottenuti indebitamente: denunciata imprenditrice

Articoli correlati

Scarti edili sotto le coltivazioni di granoturco e contributi europei incassati illecitamente: società agricola nel mirino della FinanzaLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bergamo hanno ulteriormente intensificato ed esteso sul territorio della provincia le attività di...

Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi: denunciata 61enneI rifiuti, esposti alle intemperie, non erano stati annotati negli appositi registri, né tantomeno stoccati per categorie omogenee Nello specifico,...

Approfondimenti e contenuti su Bergamo rifiuti pericolosi sotto le...

Argomenti discussi: Rogge e torrenti pericolosi. Tolti i detriti.

Bergamo, rifiuti pericolosi sotto le coltivazioni e fondi europei ottenuti indebitamente: denunciata imprenditriceNel mirino della Finanza ci è finita una società agricola, dedita anche all’allevamento di suini, di Brignano Gera d’Adda ... ilgiorno.it

Scarti edili sotto le coltivazioni di granoturco e contributi europei incassati illecitamente: società agricola nel mirino della FinanzaLa legale rappresentante è stata denunciata per il reato di truffa aggravata per aver indebitamente percepito e impiegato fondi per oltre un milione di euro: contestato anche l'abbandono e deposito in ... bergamonews.it