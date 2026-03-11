Brescia un’aula universitaria riconvertita in moschea la denuncia di Sardone | Sui muri scritte in arabo

A Brescia, un’aula universitaria è stata trasformata in moschea, con scritte in arabo sui muri. La denuncia arriva da un rappresentante politico, che sottolinea come anche gli atenei italiani siano coinvolti in questa situazione. La vicenda riguarda un’area che, fino a poco tempo fa, era destinata allo studio e all’insegnamento. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Anche gli atenei italiani rischiano di piegarsi sotto il peso dell'islamizzazione. Nell'università di Brescia, un'aula è stata riconvertita in moschea. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il 6 marzo nell'istituto si è tenuta la conferenza Uniftar 3.0, addirittura con un'iscrizione obbligatoria di tre euro. Secondo il comunicato apparso sulla pagina social dell'Associazione degli studenti musulmani, l'evento è nato come «un'occasione speciale per ritrovarci come comunità, condividere una riflessione profonda e vivere insieme l'emozione della rottura del digiuno» secondo il Ramadan. A denunciare la vicenda è stata l'europarlamentare della...