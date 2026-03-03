Un’islamizzazione delle città italiane sembra essere al centro di nuove segnalazioni. A Milano, un’islamica è stata denunciata come una moschea abusiva da un eurodeputato della Lega, che ha diffuso una nota e alcune foto per evidenziare la presenza di un centro musulmano non autorizzato. La questione ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini riguardo potenziali rischi per la sicurezza.

L’islamizzazione delle città italiane è un rischio che si continua a propagare un po’ ovunque. L’eurodeputata della Lega, in una nota e attraverso alcune foto scattate, ha segnalato la presenza di un centro musulmano che desterebbe non poca preoccupazione. «Abbiamo effettuato l’ennesimo sopralluogo in via Paruta 62, nella zona di via Padova – ha spiegato – Qui ormai da mesi è stata aperta una moschea abusiva che avevamo segnalato fin da subito, non appena sono partiti i lavori. Il Comune aveva attestato gli abusi e dichiarato che in quest’area non può esserci un luogo di preghiera». Eppure la struttura è ugualmente attiva e, come si nota dalle immagini, raccoglie in preghiera diverse persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano, Sardone denuncia una nuova moschea abusiva: «I cittadini sono allarmati, rischi per la sicurezza»

