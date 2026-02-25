I Maranza rilanciano | coltelli e scritte sui muri veleni dopo l' omicidio di Cornelia

"Free Kochri": è questa la scritta apparsa su un muro nei pressi del supermercato Pewex di piazza San Giovanni Battista de La Salle, a circonvallazione Cornelia, nella Capitale, dove, domenica all'ora di pranzo, tre giovani nordafricani, appartenenti a un gruppo di ‘Maranza', hanno accoltellato a morte un 21enne. Accanto alla scritta il simbolo di un coltello e uno smile. Per il delitto i carabinieri hanno arrestato tre giovani, due egiziani di 20 e 23 anni e un 19enne algerino. Uno degli arresti, proprio del giovane che ha accoltellato a morte la vittima, è stato eseguito dai militari dell'Arma, insieme agli uomini dell'Esercito impegnati nel servizio ‘Strade Sicure', alla stazione Tiburtina. Diversi sono stati i blitz eseguiti, nelle ultime settimane, dalle forze dell'ordine - carabinieri della stazione Madonna del Riposo e della Compagnia San Pietro e poliziotti del commissariato Aurelio -, che hanno portato a diversi arresti e denunce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Palazzo Antonini, scritte neonaziste ancora sui muri: “Inaccettabile attesa”Palazzo Antonini, sede storica dell’Università di Udine, continua a mostrare tracce di scritte neonaziste ancora visibili sui suoi muri, nonostante siano trascorse diverse settimane.

Choc al Quartiere Ferrovia: spuntano 'scritte brigatiste' sui muri di via Trento e via MontegrappaNel Quartiere Ferrovia di Foggia, nella notte, sono apparse scritte brigatiste sui muri di alcuni condomini di via Trento e via Montegrappa.