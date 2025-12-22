Minorenni in sala slot multa da 13.333 euro false ricette mediche due denunce e taser in strada | la notte in piazza Sabotino a Torino

Nella notte in piazza Sabotino a Torino si sono verificati diversi episodi di illegalità, tra cui il ritrovamento di un taser abbandonato, sanzioni per minori presenti in sala slot, e due denunce per false ricette mediche. Sono emerse inoltre situazioni di spaccio di droga, con acquisti già avviati e ancora in fase di produzione.

Un'arma abbandonata per strada, illeciti in una sala slot, droga già acquistata e ancora da fabbricare. È ciò che hanno scoperto, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia (commissariato zona San Paolo) a Torino, in piazza Sabotino. Nel corso di un'unica serata, in questa zona spesso teatro di.

