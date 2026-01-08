Diga di Vetto le prime sei osservazioni sulla maxi opera da 86 milioni di metri cubi e 519 milioni di euro

Dopo la presentazione del documento di fattibilità e l'inizio del dibattito pubblico, sono state ricevute sei osservazioni riguardanti il progetto della diga di Vetto. La maxi opera, del valore di 519 milioni di euro e con una capacità di 86 milioni di metri cubi, suscita attenzione e analisi da parte delle parti interessate. Queste prime osservazioni rappresentano un passo importante nel percorso di valutazione e sviluppo dell’intervento.

