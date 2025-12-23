Efficientamento idrico | risparmiati 5 milioni di metri cubi d’acqua nel 2024

Nel 2024, il Comune di Parma ha raggiunto un risparmio di oltre 5 milioni di metri cubi d’acqua rispetto al 2016. Questo risultato testimonia l’efficacia delle iniziative di efficientamento idrico adottate negli ultimi anni, contribuendo alla tutela delle risorse e alla sostenibilità ambientale della città. Un dato che evidenzia l’impegno continuo per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua e promuovere pratiche più responsabili.

Nel 2024 il Comune di Parma ha ottenuto un risparmio di oltre 5 milioni di metri cubi d’acqua rispetto al 2016, anno della precedente rilevazione. Il traguardo è stato reso possibile in particolare grazie ai numerosi interventi di efficientamento idrico realizzati dal Comune di Parma e da Ireti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

