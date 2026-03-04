Mondiali 2026 il Messico celebra i 100 giorni al via della Coppa del Mondo

A cento giorni dall'inizio dei Mondiali 2026, la città del Messico ha organizzato un evento speciale che include una proiezione luminosa sulla Torre Latinoamericana e un conto alla rovescia ufficiale nel centro della capitale. La celebrazione ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori, che hanno partecipato alle iniziative per segnare il traguardo. La manifestazione si è svolta in modo pubblico e aperto.

(LaPresse) Città del Messico celebra i 100 giorni al via della Coppa del Mondo FIFA 2026 con una spettacolare proiezione luminosa sulla Torre Latinoamericana e un evento ufficiale di conto alla rovescia nel cuore della capitale. Intanto proseguono i lavori di ristrutturazione dell’iconico Estadio Azteca, che durante l’ammodernamento è ufficialmente denominato Banorte Stadium. L’impianto entrerà nella storia diventando il primo stadio a ospitare tre partite inaugurali del Mondiale, quando il torneo prenderà il via l’11 giugno 2026. Il Messico organizzerà la competizione insieme agli Stati Uniti e al Canada. L’Azteca ospiterà in totale cinque partite, comprese due sfide a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

