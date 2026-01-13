Giuliano Geti, 67 anni, ex calciatore dilettante, si prepara a partecipare ai mondiali di footgolf ad Acapulco. Con determinazione e una chiara idea di vincere, affronta questa importante competizione internazionale. La sua esperienza nel calcio e la passione per questo sport combinano un mix di competenza e motivazione, rendendo il suo obiettivo di competere ai massimi livelli una realtà concreta.

"Vado là a giocarmela". Idee chiare quelle di Giuliano Geti, 67 anni, un passato di spessore da calciatore dilettante, che a giugno parteciperà ai campionati del mondo di footgolf ad Acapulco. Geti, ci spieghi che sport è. "Dal nome si capisce che è simile al golf, solo che si gioca con i piedi e non con la mazza. E invece della pallina c’è il pallone da calcio. Le buche sono diciotto e la loro circonferenza è il doppio della palla. Si calcia di piatto, interno e di collo a seconda delle situazioni e delle preferenze personali". Per giocare serve un piede molto educato. "Non basta. Bisogna avere una buona tenuta mentale: sa quante volte ho visto giocatori buttar via la gara all’ultima buca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Ad Acapulco per vincere i mondiali di footgolf"

Leggi anche: Empoli sul tetto regionale. Il team di footgolf in festa

Leggi anche: Mondiali di calcio 2026, questa volta vedere una partita sarà come vincere alla lotteria

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

"Ad Acapulco per vincere i mondiali di footgolf" - Giuliano Geti, 67 anni: "Sarà un’emozione vestire la maglia azzurra". msn.com