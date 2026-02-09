Lecco anziana muore per lesioni da caduta | indagini su botola aperta durante furto

Una donna di 67 anni, Graziella Pozzi, è morta un mese dopo essere caduta in una botola lasciata aperta durante un tentativo di furto in casa sua a Lecco. La pensionata è caduta mentre i ladri cercavano di svaligiare la sua abitazione a Novate di Merate. Ora le forze dell’ordine indagano sui dettagli di quella notte e sulle cause della tragedia.

Una pensionata di 67 anni, Graziella Pozzi, è deceduta a Lecco, un mese dopo essere precipitata in una botola lasciata aperta da dei ladri mentre tentavano di svaligiare la sua abitazione nella frazione di Novate di Merate. L’incidente è avvenuto nella sera del 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, e ha causato alla donna un grave trauma cranico da cui non si è più ripresa. La tragica vicenda si è consumata in una tranquilla zona residenziale di Lecco, sconvolta da un evento che ha gettato un’ombra sulla comunità. Graziella Pozzi, una donna descritta come attiva e dinamica, si era imbattuta nell’apertura inaspettata mentre si apprestava ad accendere le luminarie natalizie nel giardino della sua casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

