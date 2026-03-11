Brescia | BAO Sound Experience

A Brescia, nel 2026, si terrà nuovamente BAO Sound Experience, la rassegna che mette in mostra sperimentazioni musicali e sonore. L’evento è promosso dall’Associazione Lampedée e rappresenta un appuntamento fisso nel panorama culturale della città. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo artisti e pubblico interessati a esplorare nuove frontiere sonore.

Torna nel 2026 BAO Sound Experience, la rassegna dedicata alla sperimentazione musicale e sonora promossa dall’Associazione Lampedée. Un progetto culturale di respiro internazionale che attraversa l’intero anno e trasforma Brescia in un laboratorio diffuso di ascolto, performance e ricerca artistica. La direzione artistica di Gabriele Mitelli e Fabrizio Saiu propone per la prima parte dell’anno (febbraio–giugno 2026) un calendario ricco di eventi tra concerti, interventi ambientali, workshop, sessioni di ascolto, talk e performance partecipative. Il programma coinvolge nove artisti e sette spazi della città, attivando un dialogo continuo tra musica sperimentale, pubblico e territorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

