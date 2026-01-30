Bao ' Frontier' è il nuovo titolo della collana curata da Zerocalcare

Zerocalcare lancia il suo quarto titolo con Bao Publishing. La collana Cherry Bomb si arricchisce di “Frontier” di Guillaume Singelin, che arriva dopo tre uscite di successo. Zerocalcare si occupa di curare e dirigere il progetto, puntando su storie di qualità e autori emergenti. La nuova uscita si inserisce in un percorso che mira a portare fumetti diversi, freschi e originali nelle librerie italiane.

Frontier di Guillaume Singelin è il quarto titolo della collana Cherry Bomb di Bao Publishing, curata e diretta da Zerocalcare. In uscita in libreria il 30 gennaio, è un affresco completo e avvincente di un'umanità che sta conquistando il cosmo e si trova intrappolata nelle stesse logiche.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Bao Frontier

Questa presentazione di FRONTIER di Guillaume Singelin, pubblicata da Bao Publishing nella collana Cherry Bomb, offre un’analisi delle sfide umane nel contesto della colonizzazione spaziale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bao Frontier

Argomenti discussi: Frontier: Guillaume Singelin - amato disegnatore di The Grocery - firma da autore unico il nuovo volume della collana Cherry Bomb di Zerocalcare per Bao Publishing; Radar. 8 fumetti da non perdere usciti questa settimana; Bao Publishing presenta FRONTIER di Guillaume Singelin per la collana Cherry Bomb; Bao Publishing presenta FRONTIER di Guillaume Singelin per la collana Cherry Bomb.

In uscita Frontier, il fumetto che ha conquistato ZerocalcareSta arrivando , grazie a BAO Publishing e alla collana Cherry Bomb di Zerocalcare, ... msn.com

Bao Fan, fondatore della banca di investimento China Renaissance, è tornato libero dopo oltre due anni dalla sua scomparsaBao Fan, il fondatore della banca di investimento China Renaissance, è tornato libero questa settimana dopo oltre due anni dalla sua improvvisa scomparsa avvenuta nel febbraio 2023. Bao, che ha 54 ... ilpost.it

Zerocalcare parla di Frontier di Guillaume Singelin, il nuovo Cherry Bomb! Video di Bao Publishing @baopublishing @blackysan @zerocalcare - facebook.com facebook