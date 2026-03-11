Brescia autista romeno morto in un B&B | si pensa a un malore nella notte

A Brescia, un autista di nazionalità romena è stato trovato senza vita in un B&B. L’uomo non aveva fatto più rientro né nella sua abitazione né al lavoro, e non rispondeva alle chiamate di familiari e colleghi da diverse ore. La scoperta del decesso è avvenuta nella notte, e si ipotizza che possa essere stato un malore. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Brescia, 11 marzo 2026 – Non dava notizie di sé da ore. Da ieri sera, difatti non contattava né la famiglia e neppure i colleghi. Un uomo di 49 anni questa mattina è stato trovato senza vita in un bed and breakfast situato nei pressi della stazione di Brescia. La scoperta. A fare la triste scoperta è stato un collega, anch'esso ospite della struttura, preoccupato per l'assenza di contatti da parte della vittima, che in genere era precisa e puntuale, mentre oggi non è sceso per colazione. L'uomo, un autista di pullman di origine serba, non si era più fatto sentire da ieri e così il collega ha deciso di verificare la situazione. Le prime informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

