Calcio camion si ribalta nella notte | illeso l’autista 73enne

Nella notte di giovedì 18 dicembre, un incidente si è verificato a Calcio, quando un camion si è ribaltato intorno alle 4 del mattino. Fortunatamente, l’autista, un uomo di 73 anni, è rimasto illeso, seppur scosso dall’accaduto. L’evento ha attirato l’attenzione, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Calcio. Se l'è cavata con un forte spavento l'autotrasportatore di 73 anni coinvolto, questa mattina, giovedì 18 dicembre, intorno alle 4.30, nel ribaltamento del suo camion sulla banchina a lato di via Maestri del Lavoro, poco lontano dal capannone di Italtrans. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente: non è chiaro, infatti, se l'uomo sia uscito di strada per via di un malore, di un colpo di sonno o di una distrazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Romano di Lombardia, che lo hanno estratto dal veicolo, e le squadre dei carabinieri di Urgnano e i soccorritori della Padana Emergenza.

