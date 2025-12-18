Calcio camion si ribalta nella notte | illeso l’autista 73enne

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di giovedì 18 dicembre, un incidente si è verificato a Calcio, quando un camion si è ribaltato intorno alle 4 del mattino. Fortunatamente, l’autista, un uomo di 73 anni, è rimasto illeso, seppur scosso dall’accaduto. L’evento ha attirato l’attenzione, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Immagine generica

Calcio. Se l’è cavata con un forte spavento l’autotrasportatore di 73 anni coinvolto, questa mattina, giovedì 18 dicembre, intorno alle 4.30, nel ribaltamento del suo camion sulla banchina a lato di via Maestri del Lavoro, poco lontano dal capannone di Italtrans. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente: non è chiaro, infatti, se l’uomo sia uscito di strada per via di un malore, di un colpo di sonno o di una distrazione.         Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Romano di Lombardia, che lo hanno estratto dal veicolo, e le squadre dei carabinieri di Urgnano e i soccorritori della Padana Emergenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Camion si ribalta in un campo, illeso un 50enne

Leggi anche: Camion si ribalta, muore l’autista

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

calcio camion ribalta notteCalcio, camion si ribalta nella notte: illeso l’autista 73enne - 30 di giovedì 18 dicembre in via Maestri del Lavoro, traffico momentaneamente rallentato ... bergamonews.it

Notte di emergenze a Calenzano: camion si ribalta in A1, tir carico di carta prende fuoco - Calenzano (Firenze), 12 settembre 2025 – È stata una notte di intenso lavoro, quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco del comando di Firenze, chiamati a intervenire in due distinti episodi ... lanazione.it

Camion si ribalta nel Tarantino, muore un 56enne - Un uomo di 56 anni, Rolando Mangia, di Avetrana, è morto in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Manduria ad Avetrana (Taranto). rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.