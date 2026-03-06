38enne romeno condannato con Mandato Europeo si rifugia a Brescia e viene arrestato | quali sono i reati

Un uomo romeno di 38 anni, condannato con un Mandato Europeo, è stato trovato e arrestato a Brescia. La polizia ha eseguito l’ordine di cattura emesso contro di lui, che risultava ricercato per aver commesso reati legati al disturbo dell’ordine pubblico e all’uso illecito di armi. L’arresto si è concretizzato durante un’operazione di controllo sul territorio.

Un arresto per disturbo dell'ordine pubblico e uso illegale di armi, questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia. Un cittadino romeno di 38 anni, residente a Cinisello Balsamo, è stato fermato in esecuzione di un Mandato d'Arresto Europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria romena a seguito di una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione per reati commessi in patria. L'arresto eseguito a Brescia La condanna e i reati contestati Sinergia tra forze di polizia italiane ed europee La custodia in attesa dell'estradizione L'importanza della cooperazione internazionale L'arresto eseguito a Brescia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno localizzato e tratto in arresto un cittadino romeno di 38 anni.