Branco di lupi assedia Fano | Sbranato un asino sotto casa

Un branco di sei lupi si trova da giorni sotto le finestre di una zona di Fano, dove sono stati segnalati episodi di predazione. Recentemente, un asino è stato trovato sbranato in un'area abitata vicino alle abitazioni. La presenza degli animali selvatici è visibile durante tutto il giorno e la notte, creando preoccupazione tra i residenti.
Fano, 11 marzo 2026 – Sono sei. Un branco intero. Stanno sotto le finestre giorno e notte. E hanno fame. Lunedì scorso hanno spolpato un asino intero, lasciando solo la testa e le zampe. E’ così che l’ha ritrovato il suo padrone, Guido Matelicani, residente a Caminate vicino al Fosso del diavolo. E dopo aver chiamato il Comune – ricevendo come risposta che “la questione è di competenza regionale” – la scorsa notte ha avvertito anche i carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo. Perché ormai – dice – non si tratta di incursioni isolate: “Il branco si è insediato in questa zona, gira indisturbato anche alla luce del sole, e noi non ci sentiamo più sicuri nemmeno a casa nostra”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
