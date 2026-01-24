Nella zona collinare di Scandicci, sono stati avvistati i lupi che si aggirano vicino alle abitazioni. Recentemente è stata trovata una carcassa di un capriolo, evidentemente sbranato da un branco di questi animali. La presenza dei lupi in aree residenziali evidenzia un cambiamento nel loro habitat e richiede attenzione e monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Hanno trovato la carcassa di un capriolo sbranato dai lupi. Praticamente nel giardino di casa. Questi predatori stanno prendendo possesso della zona collinare di Scandicci. E non mancano le segnalazioni di cacciatori e residenti che trovano segni inequivocabili del passaggio di questi animali che sono in testa alla catena alimentare animale sul territorio. L’ultimo episodio si è verificato tra San Martino alla Palma e Citille. "Ho trovato questo capriolo sbranato davanti a casa – racconta Leonardo, che vive in zona – più che sbranato, sarebbe più appropriato dire spolpato osso per osso. Un lavoro fatto da un branco, sicuramente non da un lupo solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi davanti alle case: "Capriolo sbranato. Si tratta di un branco"

