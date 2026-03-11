Braccianti di carta | il metodo Agrigento per svuotare le casse della disoccupazione

In Italia, molti braccianti di carta sono iscritti ai database della previdenza sociale, anche se i campi sono quasi vuoti o inesistenti. Secondo le indagini, le carte d’identità registrate sono almeno il doppio del numero di persone che effettivamente lavorano nei campi con strumenti agricoli. Questa discrepanza solleva dubbi sulla reale presenza di lavoratori agricoli e sulla gestione delle casse della disoccupazione.

I campi sono vuoti o quasi. Ma le carte d'identità che viaggiano veloci nei database della previdenza sono almeno il doppio di quanti davvero hanno una zappa o una falce in mano. Agrigento si scopre nuda davanti ai numeri della realtà. Non è solo questione di crisi o di siccità. In questa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

