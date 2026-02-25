Roma | dal furto in un bar alla corsa a bancomat per svuotare conto con carta rubata 3 arresti

Un gruppo di malviventi viaggiava a bordo di un’utilitaria, avendo pianificato con meticolosità un colpo rapido e sicuro: il loro piano prevedeva un furto con destrezza all’interno di un bar, seguito da una corsa ai bancomat per svuotare il conto della vittima prima che questa potesse bloccare la carta. Questa operazione è stata scoperta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di polizia Romanina, i quali hanno intercettato l’auto “sospetta” in tangenziale, tracciando passo dopo passo il suo percorso fino all’ultimo atto del prelievo presso un istituto di credito. I tre complici, due uomini di origine peruviana e una donna di nazionalità cubana, sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Rubano la borsa al bar e corrono al bancomat. Il conto svuotato prima del blocco della carta

Cantù: cercano di prelevare con una carta bancomat rapinata, due arresti

Temi più discussi: Roma, furti in uno store nella stazione Termini: indagati 21 poliziotti e carabinieri; Roma Termini, furti alla Coin di via Giolitti: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per ruberie sistematiche; Roma, furti alla stazione indagati 21 carabinieri; Furti alla Coin di Roma Termini, 21 indagati tra carabinieri e poliziotti.

Abiti e accessori rubati dal negozio Coin della stazione di Roma Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieriInchiesta della procura di Roma: un ammanco da 184mila euro ha fatto scoprire i furti sistematici compiuti grazie alla complicità di una cassiera ‘infedele’ ... quotidiano.net

Furti alla Coin di Roma Termini, 21 indagati tra poliziotti e carabinieriInchiesta sui presunti furti nello store Coin della stazione Termini di Roma: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per furto aggravato e già trasferiti. Ammanco da 184mila euro, la difesa respinge ... adnkronos.com

Roma. Dal furto in un bar alla corsa ai bancomat per svuotare il conto con la carta di credito rubata. 3 arresti della Polizia di Stato. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/arti - facebook.com facebook