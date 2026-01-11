Botulino | il lato oscuro e pericoloso delle punture anti-rughe

Il botulino, spesso associato ai trattamenti anti-rughe, nasconde rischi e effetti collaterali che spesso vengono sottovalutati. Oltre a ridurre le espressioni facciali, può compromettere la percezione di sé e la consapevolezza dei potenziali pericoli. È importante conoscere i aspetti meno noti di questa procedura, per fare scelte informate e responsabili riguardo alla propria salute e benessere.

Non è vero che il botulino toglie le rughe. Ci toglie molto di più: emozioni, espressività, consapevolezza del rischio. E soprattutto, salute. Da quando abbiamo smesso di chiederci cosa ci facciamo iniettare sotto pelle, il confine tra medicina e business si è pericolosamente assottigliato, fino quasi a sparire. Lo scorso settembre Allergan Aesthetics, tra i principali produttori mondiali di botulino, ha pubblicato sul proprio sito un avviso rivolto ai consumatori: gli effetti avversi sono reali, e un utilizzo improprio o in sedi non autorizzate può provocare complicazioni gravi e potenzialmente mortali, tra le quali difficoltà respiratorie e di deglutizione, problemi di linguaggio, ma anche visione doppia, perdita della voce o perdita del controllo della vescica. 🔗 Leggi su Panorama.it

