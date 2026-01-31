Pugilato in oratorio così 50 giovani di Rozzano imparano a gestire la rabbia

A Rozzano, 50 ragazzi trovano una via diversa per gestire la rabbia. Parte da un oratorio il progetto “Un Gancio da Dio”, ideato da Don Luigi Scarlino, che combina la fede con il pugilato. I giovani partecipano a lezioni di boxe, lontano dalla strada e dai pericoli, per imparare a controllare l’aggressività. È un modo per tenere i ragazzi lontano dai guai e aiutarli a trovare un equilibrio. La speranza è che questa iniziativa possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di una guida.

Rozzano, 31 gennaio 2026 – “Un Gancio da Dio”, progetto che unisce fede e pugilato ideato da Don Luigi Scarlino, ha sottratto dalla strada 50 giovani. È il dato emerso ieri sera proprio nel luogo in cui tutto è iniziato, l’oratorio di Sant’Angelo, che ha riunito quanti hanno creduto fin dall’inizio nella forza di un’iniziativa capace di ribaltare gli stereotipi sul pugilato, sport percepito come solo violento e lontano da valori educativi. Ma che invece si è rivelato mezzo di riscatto. Rozzano modello di rinascita: "Noi, insieme per cambiare la città" Presenti. Tra i presenti il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, lo stesso Don Scarlino, il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti, il campione di pugilato Maurizio Stecca, oro alle Olimpiadi di Los Angeles dell’84, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), Andrea Locatelli i rappresentanti e volontari della Pastorale Giovanile Discepoli di Emmaus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

