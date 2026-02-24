Caivano capitale dell’alta sartoria femminile

Caivano ospita le Selezioni Regionali Campania del “Manichino d’Oro” il 28 febbraio, attirando giovani designer e modelli locali. La competizione nasce per scoprire nuovi talenti e promuovere l’alta sartoria femminile. Partecipanti provenienti da tutta la regione si sfidano con creazioni originali, cercando di conquistare il riconoscimento e l’opportunità di far emergere le proprie capacità. La giornata si preannuncia ricca di energia e di sguardi interessati.

© Puntomagazine.it - Caivano capitale dell’alta sartoria femminile

Il 28 febbraio le Selezioni Regionali Campania del “Manichino d’Oro”. Dove il talento prende forma e l’eccellenza diventa protagonista.. Sabato 28 febbraio la città di Caivano sarà teatro delle Selezioni Regionali Campania del “Manichino d’Oro”, il prestigioso concorso dedicato all’ arte sartoriale femminile promosso dalla Accademia Nazionale dei Sartori. L’evento, che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi nel panorama della sartoria italiana, vedrà sfidarsi i migliori talenti campani in una competizione di altissimo profilo tecnico e creativo. La suggestiva cornice del Castello Medievale di Caivano ospiterà un autentico “d uello sartoriale” fatto di ago, filo e metro, dove precisione, eleganza e innovazione saranno le protagoniste assolute. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Leggi anche: Penne è pronta a confermarsi capitale abruzzese della sartoria artigianale Manichino d’Oro, Fano capitale della sartoria: alla ArteModa le selezioni regionaliIl Manichino d’Oro ha portato Fano al centro della sartoria italiana, attirando numerosi giovani appassionati.