Caivano capitale dell’alta sartoria femminile

Caivano ospita le Selezioni Regionali Campania del “Manichino d’Oro” il 28 febbraio, attirando giovani designer e modelli locali. La competizione nasce per scoprire nuovi talenti e promuovere l’alta sartoria femminile. Partecipanti provenienti da tutta la regione si sfidano con creazioni originali, cercando di conquistare il riconoscimento e l’opportunità di far emergere le proprie capacità. La giornata si preannuncia ricca di energia e di sguardi interessati.

Il 28 febbraio le Selezioni Regionali Campania del “Manichino d’Oro”. Dove il talento prende forma e l’eccellenza diventa protagonista.. Sabato 28 febbraio la città di  Caivano  sarà teatro delle  Selezioni Regionali Campania  del  “Manichino d’Oro”, il prestigioso  concorso  dedicato all’ arte sartoriale femminile  promosso dalla  Accademia Nazionale dei Sartori. L’evento, che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi nel panorama della sartoria italiana, vedrà sfidarsi i migliori talenti campani in una competizione di altissimo profilo tecnico e creativo. La suggestiva cornice del  Castello Medievale di Caivano  ospiterà un autentico “d uello sartoriale” fatto di ago, filo e metro, dove precisione, eleganza e innovazione saranno le protagoniste assolute. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

