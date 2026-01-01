Far-west nella nuova metro Colosseo | un borseggio scatena la maxi-rissa | VIDEO

Un episodio di tensione si è verificato nella nuova stazione Colosseo della metropolitana di Roma, dove un episodio di borseggio ha scatenato una vasta rissa tra numerosi presenti. Come riportato dal video pubblicato da “Welcome to Favelas”, l'evento ha coinvolto decine di persone, evidenziando problematiche di ordine pubblico nella zona. Un episodio che mette in luce le difficoltà di gestione e sicurezza nelle aree di recente apertura della rete metropolitana cittadina.

Non bastavano le orde di Maranza a rovinare il Capodanno a Roma in zona Colosseo. Come riferisce e testimonia “Welcome to Favelas” in un video, una bruttissima lite tra decine di persone è scoppiata all'interno dei nuovi locali della stazione della linea C della metropolitana. A scaturire l'alterco, secondo quanto riferito dai presenti, un tentativo di borseggio: dopo il fatto numerose donne e uomini hanno cominciato a picchiarsi, con l'addetto alla sicurezza Atac che tentava di riportare la calma facendo il possibile. Scene pietose che arrivano dal cuore della Capitale. View this post on Instagram A post shared by @welcometofavelasroma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Far-west nella nuova metro Colosseo: un borseggio scatena la maxi-rissa | VIDEO Leggi anche: Notte da Far west, maxi rissa tra più bande: "Ormai la città è nostra" Leggi anche: ‘Meravigliosa’: la nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali conquista i romani e i turisti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I dieci mezzi pubblici più da paura di Milano. Nuova recensione, nuova Rosa. Welcome Paola Orgiu in West Rose Ecco la sua testimonianza: Bellissime,comodissime e tanto allegre https://www.westrose.it/products/zoccoli-sanitari-in-pelle-morbidelle-giraffa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.