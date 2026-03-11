Nel Consiglio dei ministri non è stata adottata alcuna misura sulle accise, mentre il prezzo del gasolio in autostrada ha raggiunto i 2,6 euro al litro. La discussione si è limitata a fare il punto sulla situazione dei carburanti, senza decidere interventi. La decisione arriva in un momento di aumento dei costi, senza ulteriori dettagli sulle azioni future.

Nessun intervento, ma soltanto il punto della situazione sul rincaro dei carburanti dopo l’escalation in Medio Oriente. Nel Consiglio dei ministri di martedì pomeriggio, durato circa un’ora, non è arrivato il decreto per intervenire sui prezzi di benzina e gasolio - in aumento di giorno in giorno - ma soltanto una valutazione. Alla riunione a Palazzo Chigi, presieduta dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è stato inquadrato il fenomeno degli aumenti dei prezzi condividendo i dati frutto del monitoraggio del ministero delle Imprese, dove Mister prezzi continua a monitorare eventuali speculazioni da segnalare alla Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Accise, niente misura in Cdm. E il gasolio arriva a 2,6 euro in autostrada

