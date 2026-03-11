Borse in calo | Hormuz brucia Mps e Mediobanca si fondono

Le borse europee aprono in calo mentre gli investitori osservano le tensioni nello Stretto di Hormuz e i dati sull’inflazione negli Stati Uniti. La giornata segna anche il possibile avvio della fusione tra Mps e Mediobanca, mentre le quotazioni delle azioni sono influenzate da questi eventi. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte del mercato finanziario.

Le borse europee aprono in calo mentre lo sguardo degli investitori si sposta tra le tensioni nello Stretto di Hormuz e i dati sull’inflazione statunitense. A Milano, l’attenzione è tutta su Mps e Mediobanca: i consigli di amministrazione hanno dato il via libera al progetto di fusione che porterà al delisting della banca storica. I mercati asiatici chiudono con un rialzo dell’1,43% per il Nikkei di Tokyo, offrendo un contrappeso alla debolezza registrata da Wall Street nella seduta precedente. I future americani mostrano una lieve ripresa trainati dai risultati positivi di Oracle, che hanno riacceso l’ottimismo sul fronte dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

